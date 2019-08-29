Следователи назвали предварительную причину гибели мужчины на озере в Бежаницком районе

12:56, 29 августа 2019, ПАИ

Водолазы извлекли тело мужчины из воды на озере Долгое в Бежаницком районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, речь идет о 50-летнем жителе другого региона, прибывшем на отдых. 24 августа он вышел на рыбалку вблизи населенного пункта Долгое, рыбу ловил с лодки. Известно, что в какой-то момент мужчина перевалился за борт. Его поиски велись на протяжении четырех дней.

По предварительным данным, причиной трагедии стало алкогольное опьянение рыбака. В ведомстве уточнили, что на рыбалку он вышел без спасательного жилета.

Тело мужчины искали водолазы поисково-спасательного отряда города Великие Луки. 28 августа работы завершились.

«В настоящее время следователи Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в СУ СК России по региону.