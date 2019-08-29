Упростить навигацию на сайте Россельхознадзора предложила Юлия Рощина

13:59, 29 августа 2019, ПАИ

Упростить навигацию на сайте Россельхознадзора предложила председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер» Юлия Рощина. Об этом с публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства 29 августа передает корреспондент Псковского агентства информациию

«Фермерам не хватает простой подачи информации, вплоть до пошаговой инструкции», — отметила она и привел в пример удобную навигацию на сайте госуслуг. По ее мнению, сайт Россельхознадзора перегружен информацией.

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев предложил создать отдельную страничку для фермеров на сайте Россельхознадзора.

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин отметил, что проработает этот вопрос.

Также Сергей Кармазин рассказал, что Россельхознадзор разрабатывает онлайн-опросник на своем сайте для владельцев домашних питомцев, что позволит получать необходимую информацию о перевозке животных через границу. Кроме этого, будет предусмотрена возможность дистанционной подачи документов, чтобы владелец животных мог оперативнее проходить соответствующие процедуры на пункте пропуска.

О правилах перемещения животных через границу можно узнать здесь >>>