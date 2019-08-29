0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

Упростить навигацию на сайте Россельхознадзора предложила Юлия Рощина

Упростить навигацию на сайте Россельхознадзора предложила председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области «Псковский фермер» Юлия Рощина. Об этом с публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства 29 августа передает корреспондент Псковского агентства информациию

«Фермерам не хватает простой подачи информации, вплоть до пошаговой инструкции», — отметила она и привел в пример удобную навигацию на сайте госуслуг. По ее мнению, сайт Россельхознадзора перегружен информацией.

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев предложил создать отдельную страничку для фермеров на сайте Россельхознадзора.

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин отметил, что проработает этот вопрос.

Также Сергей Кармазин рассказал, что Россельхознадзор разрабатывает онлайн-опросник на своем сайте для владельцев домашних питомцев, что позволит получать необходимую информацию о перевозке животных через границу. Кроме этого, будет предусмотрена возможность дистанционной подачи документов, чтобы владелец животных мог оперативнее проходить соответствующие процедуры на пункте пропуска.

О правилах перемещения животных через границу можно узнать здесь >>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...