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Общество

В Пскове сформируют список организаций для отбывания административного наказания

В ближайшее время начнётся формирование перечня организаций на территории Пскова для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в 2020 году. Об этом 29 августа заявил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на совещании с руководителями управляющих компаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Антона Ляугминаса, в список таких работ входят очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, уборка придомовых территорий, подъездов, чердаков и подвалов.

Он отметил, что сегодня в этой программе участвует большинство управляющих компаний Пскова, причем их представители характеризуют результат положительно. Антон Ляугминас попросил подготовить соответствующие заявки руководителей управляющих компаний, которые хотели бы присоединиться к программе.  

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