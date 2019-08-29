Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках

17:45, 29 августа 2019, ПАИ

Жители Великих Лук рассказывают о большом количестве змей в городе. Одного из ужей жители города увидели 29 августа на набережной реки Ловать, сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «Вконтакте».

За кондитерской фабрикой великолучанка «нашла экземпляр» побольше. «Вот это реально ужас», — прокомментировала одна из девушек.

Также пользователи социальной сети сообщают о больших змеях на одной из автостоянок в городе. «Вылез у него [знакомого] из-под дивана в сторожке», — уточнила великолучанка.

Также сообщается о большом количестве ужей на улице Рабочей в Великих Луках. «Такую же картину наблюдала на улица Ботвина около «Пятерочки». Трава-то не косится», — посетовала женщина.

16 августа длинного ужа засняли очевидцы в Пскове на набережной реки Великой возле Ольгинской часовни.