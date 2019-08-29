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Общество

Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках

Фото в группе "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Великих Лук рассказывают о большом количестве змей в городе. Одного из ужей жители города увидели 29 августа на набережной реки Ловать, сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «Вконтакте».

Фото Ольги Анисимовой в группе "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

За кондитерской фабрикой великолучанка «нашла экземпляр» побольше. «Вот это реально ужас», — прокомментировала одна из девушек.

Также пользователи социальной сети сообщают о больших змеях на одной из автостоянок в городе. «Вылез у него [знакомого] из-под дивана в сторожке», — уточнила великолучанка.

Фото Екатерины Ковалевой в группе "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

Также сообщается о большом количестве ужей на улице Рабочей в Великих Луках. «Такую же картину наблюдала на улица Ботвина около «Пятерочки». Трава-то не косится», — посетовала женщина.

16 августа длинного ужа засняли очевидцы в Пскове на набережной реки Великой возле Ольгинской часовни.

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