Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
Жители Великих Лук рассказывают о большом количестве змей в городе. Одного из ужей жители города увидели 29 августа на набережной реки Ловать, сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «Вконтакте».
За кондитерской фабрикой великолучанка «нашла экземпляр» побольше. «Вот это реально ужас», — прокомментировала одна из девушек.
Также пользователи социальной сети сообщают о больших змеях на одной из автостоянок в городе. «Вылез у него [знакомого] из-под дивана в сторожке», — уточнила великолучанка.
Также сообщается о большом количестве ужей на улице Рабочей в Великих Луках. «Такую же картину наблюдала на улица Ботвина около «Пятерочки». Трава-то не косится», — посетовала женщина.
16 августа длинного ужа засняли очевидцы в Пскове на набережной реки Великой возле Ольгинской часовни.