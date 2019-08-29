Мебель, оборудование и книги купит любятовская библиотека Пскова

21:51, 29 августа 2019, ПАИ

Три библиотеки Псковской области по итогам всероссийского конкурса «Новая библиотека 2020», который проходил в рамках нацпроекта «Культура», получат 25 млн рублей на модернизацию. В частности, 5 млн рублей выделят Псковской библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заведующую библиотекой «БиблиоЛюб» Елену Сотту, эти средства будут израсходованы на закупку специализированной библиотечной мебели, которая предполагает мобильность и возможность быстрой трансформации.

Кроме того, на федеральные деньги также планируется купить мультимедийное оборудование, компьютерную технику, несколько видов планшетов, в том числе и графические - для работающего при библиотеке детского творческого любительского объединения.

Также любятовские библиотекари собираются приобрести новую литературу. На эти цели они потратят около 840 тысяч рублей из выделенных средств.

В то же время благодаря победе во всероссийском конкурсе сотрудники любятовской библиотеки смогут повысить свою квалификацию на базе Российской государственной и Российской государственной детской библиотек.

«Мы верим, что все задуманное удастся и получится, и что читатели, ради которых все это и делается, будут очень рады. А еще надеемся, что после того, как на средства городского бюджета будет завершен капитальный ремонт, и в наших обновленных помещениях появятся современные мебель и оборудование, приобретенные на средства федерального бюджета, количество наших читателей заметно возрастет, в том числе и за счет молодежи», - подчеркнула Елена Сотту.

В псковской библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» записаны порядка 1,5 тысяч читателей, ее общая площадь составляет 138 квадратных метров. Кроме «БиблиоЛюба», победителями конкурса Минкульта стали Островская и Порховская центральные районные библиотеки, которым будут выделены по 10 млн рублей.