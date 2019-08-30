Приняты новые правила продажи и возврата билетов в театры и филармонии

11:04, 30 августа 2019, ПАИ

Приняты новые правила продажи и возврата билетов на культурные мероприятия. С 1 сентября театры, филармонии будут вправе не возвращать деньги при возврате билетов менее чем за три дня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Подписан закон о продаже и возврате билетов, абонементов и экскурсионных путевок на культурно-зрелищные мероприятия. Он принят в целях борьбы с перекупщиками билетов и начнет действовать с сентября. В законе указано, что купить билеты можно будет только в самих организациях культуры (театрах, филармониях и т.д.), а также у их агентов. При этом общая стоимость сопутствующих услуг агентов должна быть менее 10%. То есть наценка более 10% от официальной стоимости станет незаконной. Физическим лицам разрешено перепродать свой билет однократно и по той же цене, по которой приобретен билет.

В случае отказа от посещения мероприятия посетитель сможет при возврате билета, абонемента:

- не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия получить обратно 100% цены;

- менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения мероприятия получить обратно не менее 50% цены;

- менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия получить обратно не менее 30% цены.

Таким образом, за три дня до мероприятия сдать билеты не получится. Исключение — отказ из-за болезни посетителя или смерти члена его семьи или близкого родственника. Но для этого придется представить документальное подтверждение.

С 1 июля расширился список организаций, обязанных применять контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы). В их число вошли все подразделения Театрально-концертной дирекции: Псковская областная филармония, Псковский драмтеатр и Театр кукол.

Именно кассовый чек теперь является основным документом, подтверждающим факт приобретения билета, без которого билет считается недействительным. Посетить мероприятие теперь можно только при наличии двух документов – билета и кассового чека.