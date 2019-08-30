Анна Кузыченко: Подрядчик не подводит при строительстве детсадов ни на одном объекте

12:16, 30 августа 2019, ПАИ

«Мы укладываемся в сроки, подрядчик не подводит ни на одном объекте», - заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции 30 августа, комментируя вопрос о строительстве детских садов в областной столице, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко отметила, что третий ребенок в семьях псковичей стал уже нормой. «Люди не боятся рожать. У них ипотеки, они живут в отдаленных районах Запсковья, но они рожают третьего ребенка», - подчеркнула она и добавила, что там, где строятся новые дома, ищут возможность построить дошкольное образовательное учреждение.

В этом году закончат строительство двух детских садов: в Пскове на улице Звездной на 270 мест и в деревне Борисовичи на улице Михаила Егорова, который будет запущен в декабре 2019 года. Плюс появляются два детсада в Псковском районе - в «Околице» и на улице Никольской на 120 мест каждый. Кроме этого, к концу года ожидается окончание строительства пристройки для ясельной группы у сада №44 «Снегирек» в Пскове.

До конца 2021 года Псковская область получит средства на строительство 9 новых детских садов. Они дадут региону 2,5 тысяч мест. Работа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром по нацпроекту «Образование» позволила региону получить из государственной казны более 732 млн рублей, софинансирование субъекта составляет 55 млн рублей. На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» в 2019–2021 годах в Псковскую область направлены из федерального бюджета 912 млн рублей, софинансирование региона – всего 9 млн рублей.