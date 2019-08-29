Начались переговоры с похитившими российских моряков у берегов Камеруна пиратами

13:51, 30 августа 2019, ПАИ

Начались переговоры с пиратами, которые захватили грузовое судно с тремя россиянами на борту, сообщает РИА Новости.

На данный момент информации о требуемой пиратами сумме нет. Ранее злоумышленники долгое время не выходили на связь и никаких требований не выдвигали.

В ночь на 15 августа принадлежащее датской компании судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. В районе порта Дуала на корабль напали пираты и захватили его вместе с восемью членами экипажа, среди которых трое граждан России из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитан, старший помощник и старший механик.

По данным российского посольства в Яунде, россияне чувствуют себя удовлетворительно, им должны были передать медикаменты против малярии.