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Начались переговоры с похитившими российских моряков у берегов Камеруна пиратами

Начались переговоры с пиратами, которые захватили грузовое судно с тремя россиянами на борту, сообщает РИА Новости.

На данный момент информации о требуемой пиратами сумме нет. Ранее злоумышленники долгое время не выходили на связь и никаких требований не выдвигали.

В ночь на 15 августа принадлежащее датской компании судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. В районе порта Дуала на корабль напали пираты и захватили его вместе с восемью членами экипажа, среди которых трое граждан России из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитан, старший помощник и старший механик.

По данным российского посольства в Яунде, россияне чувствуют себя удовлетворительно, им должны были передать медикаменты против малярии.

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