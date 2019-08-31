Какие артисты выступят в Пскове в сентябре

14:11, 31 августа 2019, ПАИ

После некоторого летнего затишья в филармонической и театральной жизни Пскова начинается постепенное оживление. Уже известно расписание выступлений артистов на ближайшие осенние недели. Куда пойти и на что посмотреть в сентябре узнаем прямо сейчас.

14 сентября в 13:00 на сцене большого концертного зала (БКЗ) псковской областной филармонии выступит государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева — первый и единственный в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира.

21 сентября в 19:00 состоится выступление Виктора Комарова, одного из комиков проекта Stand Up шоу на ТНТ. Виктор Комаров не имеет четкого амплуа. Он рассказывает шутки на самые разнообразные темы и часто использует жизненный опыт своих друзей, при этом он никогда никого не обижает — как он говорит, не надо подставляться.

22 сентября в 17:00 поклонники проекта «Голос. Дети» на Первом канале смогут увидеть своих любимчиков живьём. В этот день финалисты 2, 3, 4 и 5 сезонов подарят псковичам отличный семейный праздник, который запомнится и детям, и взрослым. После концерта зрителям обещают автограф-сессию.

26 сентября в 19:00 любителей песен прошлых лет могут отправляться на концерт ВИА «Поющие гитары». В анонсе отмечается, что коллектив играет только «живые» сольные концерты и принципиально не использует фонограмму. Состав ансамбля уже долгие годы неизменен: первый участник и основоположник ВИА - Евгений Броневицкий с 1966 года (вокал, бас-гитара), Василий Борисов с 1969 года (вокал, гитара), Владимир Васильев «Царь» с 1974 года (вокал, гитара, клавишные), известен также как оригинальный исполнитель песни «Кара-Кум» в составе группы «Круг» и песни «Летний вечер» в составе группы «Цветы», Валерий Кочегуро с 2003 года (вокал, гитара), Милена Вавилова с 2004 года (вокал).

29 сентября в 17:00 перед псковичами с концертом в честь 40-летнего юбилея выступит ансамбль русской музыки «Псков». Кроме самих юбиляров в нём примут участие музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы. Так, зрители смогут услышать петербургский «Терем-квартет», солистку ансамбля «Гусляры России» Ольгу Алексееву (Москва).

В сентябре в Псковском академическом театре драмы помимо репетиций и показов собственных спектаклей будут принимать гостей из Новороссийска. Публику ожидает сразу четыре гастрольных постановки.

19 сентября в 18:00 и 20:00 - «Что-то зазвенело». Это лирическая комедия или, по замыслу режиссера, соцреалистическая сказка, история о непростой любви. Непростая она потому, что влюблённым в земную женщину, спортсменку и общественницу Екатерину Ивановну, оказывается домовой по имени Иван Афанасьевич! Он «поставлен» следить за девятиэтажкой номер 21, а любимая его проживает в двадцать пятом доме, который «курирует» другой домовой.

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20 сентября в 19:00 - спектакль «Невеста из Имеретии». Зрителей ждет музыкальная искрометная постановка главного режиссера театра Евгения Кушпеля о взаимоотношении поколений в одной грузинской семье.

21 сентября в 18:00 - «Пять вечеров». Это воспоминание о любви, верности, отношениях юности. Широкому зрителю пьеса Александра Володина знакома по одноимённому фильму Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко в главной роли.

22 сентября в 18:00 - «Играй, скрипач!» Повесть еврейского классика Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», написанная в начале ХХ века, давно разошлась на анекдоты, превратилась в один из лучших мюзиклов «Скрипач на крыше», а затем в лучшую пьесу российского драматурга Григория Горина о совместной жизни евреев и русских.