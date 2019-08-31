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Общество

Инфопункт для желающих служить по контракту в 76-й дивизии работает в Пскове

Акция «Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!» проходит на набержной Флотской славы в Пскове в рамках празднования 80-летия со дня образования 76-й дивизии ВДВ.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, работает информационный пункт, где любой желающий может узнать о правилах прохождения военной службы по контракту и пройти первичные мероприятия для поступления на службу.

Гости праздника интересуются условиями и перспективами, которая даёт служба по контракту. Несколько псковичей уже изъявили желание пополнить Вооружённые силы РФ.

 

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