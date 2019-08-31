0
15:49
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:38
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
11:24
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
08:55
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
17:56
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
16:41
Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов
15:30
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Еще новости
Общество

Губернатор и руководство 76-й дивизии возложили цветы к памятнику 6-й роте

31 августа сразу после участия в празднике в честь 80-летия со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии на набережной Флотской славы в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица прибыли к памятнику 6-й роте «Купол» перед КПП 76-й дивизии в Черехе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников вместе с заместителем начальника штаба ВДВ Алексеем Наумцом, командиром дивизии Игорем Каплием возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших десантников. Вместе с ними в мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, ветераны и военнослужащие дивизии.

Год назад президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Организованы федеральный и региональный оргкомитет. Региональный оргкомитет, который в регионе действует с августа прошлого года, возглавил Михаил Ведерников. В план подготовки и проведения памятной даты включены десятки самых разных мероприятий. К 20-летию подвига 6-й роты будет капитально отремонтирован памятник «Купол», а также увеличены выплаты семьям погибших десантников 6-й роты.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в  бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
31 августа 2019
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
31 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
30 августа 2019
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов
30 августа 2019
Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
30 августа 2019
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
30 августа 2019
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе

Идет загрузка...