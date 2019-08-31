Губернатор и руководство 76-й дивизии возложили цветы к памятнику 6-й роте

15:50, 31 августа 2019, ПАИ

31 августа сразу после участия в празднике в честь 80-летия со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии на набережной Флотской славы в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица прибыли к памятнику 6-й роте «Купол» перед КПП 76-й дивизии в Черехе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников вместе с заместителем начальника штаба ВДВ Алексеем Наумцом, командиром дивизии Игорем Каплием возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших десантников. Вместе с ними в мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, ветераны и военнослужащие дивизии.

Год назад президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Организованы федеральный и региональный оргкомитет. Региональный оргкомитет, который в регионе действует с августа прошлого года, возглавил Михаил Ведерников. В план подготовки и проведения памятной даты включены десятки самых разных мероприятий. К 20-летию подвига 6-й роты будет капитально отремонтирован памятник «Купол», а также увеличены выплаты семьям погибших десантников 6-й роты.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.