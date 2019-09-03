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Общество

Жилой комплекс SMART стал доступнее и удобнее

На прошлой неделе состоялось открытие новых улиц - Юности и Инженерной, которые должны стать основными артериями нового жилого квартала SMART. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в группе компаний «ЛУГ».

Представители компании отметили, что возле жилого комплекса SMART оборудованы парковочные карманы, светофоры и 4 автомобильные полосы.  

«Скоро вдоль этих улиц появятся современные и красивые новостройки с большими дворовыми территориями, современными детскими площадками и рекреациями. Первые дома квартала уже хорошо видны на пересечении улиц Юности и Инжинерной», - отметили в компании.

Подробности о жилом комплексе SMART можно узнать по телефону 79-37-93.

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