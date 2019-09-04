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Уголовное дело по факту гибели 6-летней псковички под колесами мотоцикла направлено в суд

33-летний виновник ДТП, в котором под колёсами мотоцикла погибла 6-летняя псковичка, предстанет перед судом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

В апреле пскович, употребив алкогольные напитки и не имея водительского удостоверения категории А, решил прокатиться по городу на мотоцикле «Хонда», принадлежащем его товарищу, который поехал с ним в качестве пассажира. Двигаясь по проспекту Энтузиастов со скоростью около 110 км/ч, обвиняемый не принял во внимание, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился ряд автомобилей, пропускающих пешеходов. В результате мотоциклист, не снижая скорости, сбил женщину и ее ребёнка, переходивших проезжую часть по «зебре».

Девочка от полученных травм скончалась. Пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП признан вменяемым, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Санкция данной статьи на момент совершения ДТП предусматривала наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

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