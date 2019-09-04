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Общество

Общественная палата РФ обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области

Общественная палата России обратится к президенту с просьбой об увеличении финансирования для Псковской области, заявил на совещании 4 сентября председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор.

Игорь Шпектор отметил, что ему удалось внимательно осмотреть Псков и он остался недоволен ситуацией с дорогами и городскими фасадами за исключением домов в центре. По его словам, есть и вопросы к региональному оператору Фонда капремонта. При этом Игорь Шпектор добавил, что остался доволен встречей с губернатором Михаилом Ведерниковым, с которым у него состоялся открытый диалог и обсуждение путей выхода из сложившейся ситуации.

Игорь Шпектор заявил, что Псковская область достойна более внимательного отношения со стороны Москвы, так как существующий бюджет не соответствует потребностям региона. «Это говорит о том что те дотации которые есть не решают ни одну проблему. Если у вас бюджет 40 млрд, то, например, в Сахалинской области с тем же населением бюджет - 140 млрд. Делите всё это на одного человека и вы поймёте в какой яме сидите», - сказал член Общественной палаты.

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