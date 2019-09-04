Раздельный сбор мусора организуют в псковской деревне Щиглицы на средства областного гранта

17:09, 04 сентября 2019, ПАИ

В деревне Щиглицы Псковского района будет организован раздельный сбор мусора и обустроена контейнерная площадка для отходов. Такая работа будет проведена в рамках проекта «Чистая деревня», который стал одним из победителей областного конкурса инициатив территориальных общественных самоуправлений (ТОС), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Проект «Чистая деревня» разработал член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Антон Никулин. На реализацию инициативы из областного бюджета будет выделен 141 млн рублей.

«Именно с идеей создания территориального общественного самоуправления в своём родном посёлке я пришёл в Молодёжный парламент – представлял этот проект на конкурсном отборе. В итоге мы зарегистрировали первый в регионе ТОС в форме некоммерческой организации со статусом юридического лица. Благодаря ТОС уже удалось решить несколько проблем в нашем населённом пункте. Теперь идём дальше – под наш проект «Чистая деревня» получили из областного бюджета 141 тысячу рублей на оборудование современной контейнерной площадки», - рассказал Антон Никулин.

Он пояснил, что для внедрения раздельного сбора мусора в деревне будет установлен сетчатый контейнер для пластика, также на деньги гранта напечатают информационные брошюры для жителей. Кроме того, активисты ТОСа проведут для населения Щиглиц специальные занятия по раздельному сбору мусора. «По большому счёту до недавнего времени у нас даже места для сбора мусора не было организовано – в марте этого года поставили контейнер на голую землю и всё. «Чистая деревня» – это не выдуманный проект, он продиктован самой жизнью, и мы очень надеемся на результат», - сказал Антон Никулин.

Конкурс проектов ТОСов в этом году в Псковской области проводился впервые. На него поступили 32 заявки из 11 районов региона. Победителями были признаны 25 проектов, на которые будут направлены 3,5 млн рублей. Сертификаты на получение финансирования из областного бюджета их авторам вручил губернатор Михаил Ведерников 3 сентября.