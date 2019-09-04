Псковские шахматисты показали лучшие результаты в двух категориях на этапе турнира «Рапид Гран-при России»

19:52, 04 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках на этапе турнира по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» псковские шахматисты продемонстрировали успешные результаты. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, соревнования прошли с 31 по 1 сентября и были посвящены 220-летию со дня рождения первого русского шахматного мастера Александра Петрова.

В зачете девушек до 15 лет лидерами стали великолучанки: Екатерина Арламова показала лучший результат, вторую и третью строчку рейтинга заняли Ася и Кристина Якоревы. В этой же возрастной категории юноши-шахматисты из Псковской области оказались на первом и втором местах: лучшим стал Алексей Захаров из Пскова, за ним - Илья Можаров из Великих Лук.

В возрастной категории до 19 лет у великолучанки Виктории Емельяновой второе место, третье место - у Элины Гольбрайх. Все спортсмены являются воспитанниками Центра спортивной подготовки региона.

Среди ветеранов лучшие результаты показали псковские спортсмены Валерий Жихарев и Леонард Мелконян. Приз зрительских симпатий получил самый юный участник — шестилетний пскович Владимир Трифанов.

Всего в соревнованиях принимали участие около 60 шахматистов из Москвы, Санкт- Петербурга, Хабаровского края, Северной Осетии, Татарстана, а также Тверской, Вологодской, Новгородской областей. В их числе — 8 гросмейстеров международного уровня.