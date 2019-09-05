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Культура

Псковский симфонический оркестр будет работать над качеством звучания

«В этом сезоне я чувствую необходимость работы над качеством звучания оркестра», - заявил главный дирижёр Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский на пресс-конференции 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что продолжится сотрудничество с солистами Мариинского театра, в Псков снова пригласят оркестр Мариинского театра, дважды на сцене появится Имперский русский балет. «В Пскове уже появилась каста балетоманов. Это здорово! Мы не дадим им разочароваться», - заявил Николай Хондзинский. В январе в Пскове покажут «Щелкунчика», по словам главного дирижера, это трогательная, семейная постановка. В рамках Фестиваля русской музыки псковичи увидят «Спящую красавицу» в исполнении труппы Имперского русского балета.

Николай Хондзинский напомнил, что 5 октября в Пскове откроется новый 76-й филармонический сезон. В этот день симфонический оркестр Псковской областной филармонии и хор Санкт-Петербургского Государственного университета исполнят кантату «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа.

25 октября в честь 75-летия филармонии запланирован праздничный гала-концерт. Кроме солистов Мариинского театра в нем примет участие Заслуженный артист Татарстана, оперный и эстрадно-классический певец Альберт Жалилов, в августе выступивший на концерте «Золота Вены» в Пскове. 

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