Соглашение о передаче части полномочий между администрацией Псковской области и МВД утвердил Дмитрий Медведев

22:03, 05 сентября 2019, ПАИ

Соглашение между МВД России и администрацией Псковской области утвердило правительство России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение утверждает передачу регионом министерству внутренних дел части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественные порядок и безопасность, предусмотренных законом Псковской области от 4 мая 2003 года «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников говорил о том, что это соглашение позволит полицейским составлять административные протоколы по фактам нарушения регионального законодательства.