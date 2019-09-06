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Общество

Бизнесу предложили подключится к формированию повестки псковского экономического форума

Экономический форум «Путь навстречу», который прошёл в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в июне, будет ежегодным. В этой связи губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал промышленников и предпринимателей подключиться к формированию его повестки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы с удовольствием возьмем на вооружение ваши пожелания: кого пригласить, какие направления охватить, что обсудить», - заявил глава региона на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей Псковской области 6 сентября в Великих Луках.

Кроме того, Михаил Ведерников предложил посетить с бизнес-миссией Латвию. Поездка губернатора в эту страну запланирована на 8-9 октября. «Я тоже вас приглашаю, неплохо бы нам съездить туда с бизнес-миссией, презентовать свой потенциал. Кто готов поехать, мы включим в состав делегации», - сказал он.

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