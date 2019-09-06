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Общество

Потенциал Псковской области презентуют Московскому дипломатическому гастроклубу

На заседании Московского дипломатического гастрономического клуба состоится презентация Псковской области. Мероприятие пройдет 27 сентября в Москве, сообщил президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман на пресс-конференции 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время этой презентации пройдет дегустация блюд псковской кухни, которые будет готовить псковский шеф-повар. Также будут представлены несколько производителей продуктов питания и напитков, туристский потенциал Псковской области, запланирована небольшая культурная программа.

Леонид Гелибтерман отметил, что на сегодняшний день послы 10 стран подтвердили свое участие в данном мероприятии. Всего ожидается порядка 25-30 стран-участников. «Псковская область будет иметь там возможность показать себя во всей своей гастрономической, туристической красе», - заявил Леонид Гелибтерман и подчеркнул, что на данном мероприятии будет представлена только Псковская область, другие регионы – нет.  

Он напомнил, что 2-6 декабря делегация Псковской области примет участие в Российской гастрономической неделе в Ереване.

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