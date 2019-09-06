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Общество

Михаил Ведерников вручил благодарности работникам великолукского завода «ЗЭТО»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почетные грамоты и благодарственные письма работникам ЗАО «ЗЭТО», которое посетил в рамках рабочей поездки в Великие Луки 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поблагодарил работников завода за труд, а также вручил генеральному директору ЗАО «ЗЭТО» Денису Мунштукову почетную грамоту в честь 60-летия предприятия.

Михаил Ведерников добавил, что достигнута договоренность с руководителем ПАО «МРСК Центра» о размещении на великолукском ЗАО «ЗЭТО» заказов на значительную сумму. «Это даст возможность предприятию стабильно работать», - уверен губернатор.

Денис Мундштуков поблагодарил главу региона за поддержку предприятия.

«Вы большие молодцы, вам помогать одно удовольствие», - заметил Михаил Ведерников.

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