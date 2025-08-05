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Общество

Находившийся в федеральном розыске рецидивист из Плюссы отправится за решётку

Рецидивист, находившийся в федеральном розыске, отправится в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что 55-летний уроженец Плюссы искал объекты преступных посягательств, устанавливая наблюдение за ними. Мужчина принимал активное участие в совершении хищений денег из банкоматов совместно с другими соучастниками.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма осудили за публичное оправдание терроризма.

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