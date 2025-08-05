Находившийся в федеральном розыске рецидивист из Плюссы отправится за решётку
Рецидивист, находившийся в федеральном розыске, отправится в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что 55-летний уроженец Плюссы искал объекты преступных посягательств, устанавливая наблюдение за ними. Мужчина принимал активное участие в совершении хищений денег из банкоматов совместно с другими соучастниками.
Ранее сообщалось, что жителя Крыма осудили за публичное оправдание терроризма.
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