Фестиваль «Культурные мосты» станет главной площадкой празднования Дня города Печоры
Фестиваль «Культурные мосты» станет главной площадкой празднования Дня города Печоры, пишет районная газета «Печорская правда».
Большую часть программы празднования Дня города в этом году составят мероприятия, организованные в рамках фестиваля «Культурные мосты».
«Мы постарались учесть все предпочтения печерян. В программу фестиваля включены спортивные соревнования, концерты, игровая программа для детей и дискотека для взрослых. Но главной изюминкой субботнего дня, 9 августа, станет работа площадок разных народностей с представлением их культуры и традиций. Мы пригласили на фестиваль малочисленный народ сето, казаков, представителей Псковского района и других. Все они привезут с собой национальные блюда, предметы и концертные номера», – рассказала корреспонденту районной газеты директор Дворца творчества детей и молодёжи и организатор фестиваля Юлия Четвергова.
Фестиваль пройдёт в парке «Треугольник». Здесь будут и местные мастера-ремесленники. Также откроется тематическая фотозона и зона плетения маскировочных сетей, где каждый желающий сможет внести вклад в общее дело.
Напомним, праздничная программа Дня города рассчитана на несколько дней, с 8 по 11 августа, главным из которых станет суббота, 9 августа.
Фестиваль «Культурные мосты» станет главной площадкой празднования Дня города Печоры
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