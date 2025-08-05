Фестиваль «Культурные мосты» станет главной площадкой празднования Дня города Печоры

19:41, 05 августа 2025, ПАИ

Фестиваль «Культурные мосты» станет главной площадкой празднования Дня города Печоры, пишет районная газета «Печорская правда».

Большую часть программы празднования Дня города в этом году составят мероприятия, организованные в рамках фестиваля «Культурные мосты».

«Мы постарались учесть все предпочтения печерян. В программу фестиваля включены спортивные соревнования, концерты, игровая программа для детей и дискотека для взрослых. Но главной изюминкой субботнего дня, 9 августа, станет работа площадок разных народностей с представлением их культуры и традиций. Мы пригласили на фестиваль малочисленный народ сето, казаков, представителей Псковского района и других. Все они привезут с собой национальные блюда, предметы и концертные номера», – рассказала корреспонденту районной газеты директор Дворца творчества детей и молодёжи и организатор фестиваля Юлия Четвергова.

Фестиваль пройдёт в парке «Треугольник». Здесь будут и местные мастера-ремесленники. Также откроется тематическая фотозона и зона плетения маскировочных сетей, где каждый желающий сможет внести вклад в общее дело.

Напомним, праздничная программа Дня города рассчитана на несколько дней, с 8 по 11 августа, главным из которых станет суббота, 9 августа.