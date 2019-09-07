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Общество

Псковских мастеров и творческие коллективы приглашают к участию в фестивале «День скобаря»

Приём заявок на участие в фестивале ремесленной культуры «День скобаря», который состоится в Пскове 21 сентября, открыт до 17 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В фестивале могут принять участие индивидуальные мастера, студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры региона, художники, мастера народного творчества, творческие коллективы.

Заявки можно подать по телефонам: 8 (8112) 661749, 622334, e-mail: remeslo@ocntpskov.ru, nartvor@ocntpskov.ru, в Доме ремесел (улица Некрасова, 8).  

В рамках «Дня скобаря» запланированы ярмарка изделий мастеров, мастер-классы по  традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов, работа фотозон, интерактивных площадок, мини-спектакли.

Организаторами фестиваля являются центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, Псковский кузнечный двор и городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина.

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