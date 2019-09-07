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Культура

XXV концертный сезон откроется в Великих Луках 26 сентября

26 сентября в Великих Луках в филармонии Центра эстетического воспитания откроется юбилейный XXV концертный сезон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, в этот день в 18:00 состоится концерт пианистки из Санкт-Петербурга Анны Шелудько.

Она подготовила новую концертную программу «Великие романтики и Клара Вик», приуроченную к 200-летию со дня рождения пианистки и композитора Клары Вик - жены выдающегося композитора эпохи романтизма Роберта Шумана. Великолучане услышат сочинения Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса и Клары Шуман Вик. 

Петербургская пианистка является лауреатом международных конкурсов, выступает на одной сцене с ведущими оркестрами России и зарубежья, в составе ансамблей. Партнерами пианистки были ведущие дирижеры России, Германии, Японии и Южной Кореи.

Анна Шелудько с отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру в классе Заслуженного артиста России, профессора Валерия Вишневского. Она была приглашенным профессором кафедры специального фортепиано университета Silla в Пусане (Южная Корея). За время работы в Корее неоднократно выступала с сольными концертами с оркестром, в составе камерного ансамбля, фортепианного дуэта в лучших залах Пусана. В настоящее время Анна Шелудько преподает в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре общего курса и методики преподавания фортепиано.

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