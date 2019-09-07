«Горсть памяти» из Псковской области доставили в Москву

16:37, 07 сентября 2019, ПАИ

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа привезли в Москву землю с 9 тысяч воинских захоронений времён Великой Отечественной войны, которые расложены на территории 26 регионов Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, мероприятие прошли\о в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти»

В частности, горсти земли были собраны на братских могилах и воинских мемориальных кладбищах, где покоятся более 3 млн фронтовиков Битвы за Москву, Курской дуги, блокады Ленинграда, участников обороны и освобождения городов воинской славы, различных боёв Великой Отечественной войны. В Псковской области «Горсть памяти» собрали на 700 братских могилах.

В церемониях с участием фронтовиков, жителей регионов, студентов и юнармейцев почётные караулы переложили горсть земли с воинских захоронений в солдатские кисеты времён войны. Землю доставили к месту будущего музея «Дорога памяти», который разместится на территории парка «Патриот». В музее будут выставлены фотографии участников Великой Отечественной войны.

На Северо-Западе России расположено множество воинских захоронений: на территории Москвы – 70, Санкт-Петербурга – 349, Московской области – 946, Ленинградской – 550, Вологодской – 97, Калининградской – 172, Новгородской – 489, Псковской – 791, Калужской – 596, Костромской – 15, Курской – 456, Воронежской – 483, Липецкой – 243, Владимирской – 102, Брянской – 882, Белгородской – 496, Орловской – 726, Ивановской – 68, Рязанской – 68, Смоленской – 463, Тамбовской – 123, Тверской – 609, Тульской – 309, Ярославской – 70, Нижегородской – 147, Республики Карелия – 161.