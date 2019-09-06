ФК «Псков-747» занимает третье место по итогам 8-го тура ОЛИМП-Первенства России

18:05, 07 сентября 2019, ПАИ

«Псков-747» занимает третье место в турнирной таблице по итогам 8-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском футбольном клубе, отставание от лидера «Зенита-2» (Санкт-Петербург) составляет всего 1 очко. На втором месте сейчас «Долгопрудный». «Луки-Энергия» находится на 12-м месте таблицы.

В рамках 8-го тура «Родина» (Москва) обыграла «Звезду» (Санкт-Петербург) со счетом 3:1, «Коломна» проиграла «Зениту-2» с результатом 0:1, «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) и «Муром» сыграли вничью - 2:2. Встреча «Псков-747» и «Луки-Энергия» (Великие Луки) завершилась со счетом 0:0, «Казанки» (Москва) и «Долгопрудного» - 1:2, «Ленинградца» и «Торпедо-Владимир» - 2:4, «Олимпа» (Химки) и «Велеса» (Москва) - 0:1.

Накануне в Пскове чествовали футболистов клуба «Псков-747», которые одержали победу в зональном этапе Первенства России Межрегионального объединения «СЕВЕРО-ЗАПАД» среди юношей 2002-2003 года рождения.