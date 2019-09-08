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Мужчина погиб на пожаре в гдовской деревне Радоселье

8 сентября в 22:12 в Гдовском районе в деревне Радоселье из-за аварийного режима работы печного отопления сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте пожара найден труп 55-летнего хозяина дома.

В этот же день в 6:31 на 1 км Струги Красные - Ляды в автомобиле Opel Vectra выгорел салон. Причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне. 9 сентября в 2:49 в Псковском районе в деревне Середка неизвестные подожгли Nissan Primera. Погибших и пострадавших в результате этих пожаров нет.

7 сентября в 17:58 в Стругокрасненском районе погиб 55-летний мужчина. Его тело найдено на месте пожара в деревне Маяково Новосельской волости. В Псковскую областную больницу доставлен 45-летний мужчина, у него диагностировали термические ожоги и ожоги дыхательных путей.

 

 

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