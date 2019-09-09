Следующая масштабная избирательная кампания ожидает Псковскую область в сентябре 2020 года

12:48, 09 сентября 2019, ПАИ

Следующая масштабная избирательная кампания ожидает Псковскую область в сентябре 2020 года. Об этом на пресс-конференции 9 сентября сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Ковальчук уточнил, что во второе воскресенье сентября в 2020 году состоится Единый день голосования. Дата выпадает на 13 сентября. В этот день жителям Псковской области предстоит выбирать депутатов 108 представительных органов городских и сельских поселений.

8 сентября 2019 года в регионе прошли выборы на 114 избирательных участках. Жители области выбирали шесть глав муниципальных районов, депутатов в ряд законодательных собраний, в том числе в рамках довыборов в Псковское областное Собрание и Псковскую гордуму.