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Общество

Объявлен повторный аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове

Объявлен повторный аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Предыдущий аукцион по выбору подрядчика был намечен на 4 сентября, на него не было подано ни одной заявки. Теперь конкурсная процедура запланирована на 18 сентября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн 309 тыс. 459,16 рубля. Ремонт будет проведен за счет средств федерального (5 млн 323 тыс. 606,17 рублей) и областного (985 852,99) бюджетов на 2019 год в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В муниципальном образовании разработана программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Рабочим необходимо уложить новое покрытие на площади 595 кв. метров на Рижском проспекте в месте пересечения с улицей Петровской и на улице Петровской — на площади 3 тысячи 716 кв. метров. Работы нужно завершить до 11 ноября.

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