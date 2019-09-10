Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков

13:11, 10 сентября 2019, ПАИ

Подписка о невыезде — именно такая мера пресечения избрана предполагаемому виновному в совершении аварии на трассе Санкт-Петербург — Псков, которая произошла 9 сентября. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП зафиксировано в 8:20 на 115 километре автодороги. Столкнулись три микроавтобуса: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo.

На месте аварии от полученных травм скончались 40-летний водитель Ford Tourneo и его 64-летняя пассажирка. В медицинские учреждения доставлены 56-летний водитель Hyundai Starex и 60-летняя пассажирка. В ведомстве уточнили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Причиной стал выезд автомашины Ford Transit на встречную полосу. За рулем в этот момент находился водитель34 лет.

Следственным отделом ОМВД России по Лужскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).