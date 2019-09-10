Теплотрассу и систему отопления смонтируют в порховском Доме ремесел до 31 октября

15:57, 10 сентября 2019, ПАИ

Теплотрассу и систему отопления смонтируют в здании Дома ремесел Порховского краеведческого музея до 31 октября 2019. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 922 тыс. 697,98 рубля. Работы будут выполнены в рамках проекта «Ремесло без границ» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020».

Проведение аукциона запланировано на 19 сентября.

Ранее был объявлен аукцион на капитальный ремонт здание Дома ремесел в рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020». На эти цели планировалось направить 3 млн 761 тысяч 728 рублей. В Доме ремёсел будет реконструирована кровля, заменены окна, отремонтированы фасад, отмостка и проведены другие работы.

Порховский Дом ремесел начал свою работу в 1998 году. Сегодня он является отделом народного творчества и художественной культуры местного краеведческого музея и занимается созданием и комплектованием фондов, воссозданием традиционных ремёсел: ткачества, плетения, кузнечного дела, деревообработки, народной медицины, традиционной кухни. Также организованы клубы по интересам, кружки народного творчества, проводятся консультации, обучение, мастер-классы, выставки, ярмарки, фестивали. Сотрудники Дома ремесел выявляют, изучают образы фольклора, а также его носителей; ремёсла и людей, владеющих ими; занимаются разработкой и изготовлением изделий для Лавки ремёсел. Заведующая отделом - мастер народного творчества Псковской области Ирина Константинова, лауреат Всероссийского конкурса «Русь мастеровая».