0
16:48
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
15:10
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
12:13
Власти о переименовании улицы в Великих Луках: Принуждать никого не будут
10:22
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10:10
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
08:51
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
21:52
Губернаторская повестка: В ручном режиме
Еще новости
Общество

Теплотрассу и систему отопления смонтируют в порховском Доме ремесел до 31 октября

Теплотрассу и систему отопления смонтируют в здании Дома ремесел Порховского краеведческого музея до 31 октября 2019. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 922 тыс. 697,98 рубля. Работы будут выполнены в рамках проекта «Ремесло без границ» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020».

Проведение аукциона запланировано на 19 сентября.

Ранее был объявлен аукцион на капитальный ремонт здание Дома ремесел в рамках двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020». На эти цели планировалось направить 3 млн 761 тысяч 728 рублей. В Доме ремёсел будет реконструирована кровля, заменены окна, отремонтированы фасад, отмостка и проведены другие работы.

Порховский Дом ремесел начал свою работу в 1998 году. Сегодня он является отделом народного творчества и художественной культуры местного краеведческого музея и занимается созданием и комплектованием фондов, воссозданием традиционных ремёсел: ткачества, плетения, кузнечного дела, деревообработки, народной медицины, традиционной кухни. Также организованы клубы по интересам, кружки народного творчества, проводятся консультации, обучение, мастер-классы, выставки, ярмарки, фестивали. Сотрудники Дома ремесел выявляют, изучают образы фольклора, а также его носителей; ремёсла и людей, владеющих ими; занимаются разработкой и изготовлением изделий для Лавки ремёсел. Заведующая отделом - мастер народного творчества Псковской области Ирина Константинова, лауреат Всероссийского конкурса «Русь мастеровая».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
10 сентября 2019
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
10 сентября 2019
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10 сентября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования 1
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
10 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
10 сентября 2019
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
09 сентября 2019
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО
09 сентября 2019
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО
С 9 по 13 сентября бесплатную прививку от гриппа можно сделать на рынке «Маяк» в Пскове
09 сентября 2019
С 9 по 13 сентября бесплатную прививку от гриппа можно сделать на рынке «Маяк» в Пскове

Идет загрузка...