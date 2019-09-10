Масштабы ремонта и благоустройства территории музыкальной школы № 5 оценила Елена Полонская

21:04, 10 сентября 2019, ПАИ

Детскую музыкальную школу № 5 в Пскове ждет ремонт - на минувшей сессии депутаты Псковской городской Думы решили выделить на эти цели порядка 750 тысяч рублей из сэкономленных на своих расходах средств. 10 сентября и. п. главы Пскова Елена Полонская и депутат гордумы по округу № 9 Юлия Пожидаева посетили учреждение, чтобы оценить масштаб предстоящих работ и обсудить перспективы благоустройства территории вблизи школы.

Детская музыкальная школа №5 — первая в России специализированная музыкальная школа духовых инструментов, которая готовит будущих музыкантов для духовых оркестров, в том числе и военных. Здание учреждения было построено еще в 1989 году, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

На сегодняшний день требуется не только привести в порядок фасад школы, но и отремонтировать актовый зал: его стены выполнены из стеклоблоков, часть которых выпала, и теперь ведущие на улицу отверстия затянуты баннерной тканью, не спасающей от холода. Кроме того, там течёт кровля, в результате чего вода сочится по проводке. При этом в зале по-прежнему проводятся занятия и концерты.

Елена Полонская рассказала, что Псковская городская Дума выделила школе 752,4 тыс. рублей, эти средства направят на покупку приборов отопления в актовый зал, ремонт межпанельных швов, кровли, стен и замену окон. После можно будет приступить к капитальному ремонту актового зала. И. п. главы Пскова подчеркнула, что эту статью расходов нужно обязательно учесть при формировании бюджета города на 2020 год.

Помимо осмотра конструкций, остро нуждающихся в ремонте, состоялась встреча с арендаторами помещений, которые находятся по соседству с музыкальной школой.

«Юлию Пожидаеву и меня настораживает состояние прилегающей территории, по этому поводу много вопросов и обращений», - сообщила Елена Полонская и пояснила, что в данном здании много арендаторов, и муниципалитет в одиночку не сможет решить все проблемы по благоустройству. Она уточнила, что многие арендаторы не соблюдают правила благоустройства, поступают жалобы на скопления мусора возле магазинов.

Помимо этого, в ночное время в арке, где расположен вход в школу, собираются асоциальные личности. Поэтому прорабатывается вопрос создания на этом месте закрытого фойе.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























































«Территория требует пристального внимания, все-таки, это наши дети», - подчеркнула Елена Полонская. По ее мнению, нужен комплексный подход к решению данных проблем.

Юлия Пожидаева согласилась, эту территорию необходимо сделать пригодной для жителей округа.

В связи с этим всем заинтересованным лицам предложили принять участие в составлении заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», так как территория возле ДМШ № 5 является общественным пространством.

Арендаторы высказали пожелание обустроить парковку вблизи здания и заменить асфальт, а также заявили о необходимости замены канализационных сетей.

Елена Полонская заметила, что все это можно включить заявку, главное – грамотно её составить.

Она добавила, что приём документов на участие в программе продолжится до 31 октября, и призвала арендаторов и руководство школы принять активное участие в составлении заявки, проектировании территории и сборе подписей. Она подчеркнула, что в проекте должны быть и пешеходные дорожки, и зоны отдыха для детей. «Мы готовы помогать, мы рядом», - заключила она.