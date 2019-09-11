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Общество

Положение о звании «Почётный гражданин Псковской области» одобрил законодательный комитет регионального парламента

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рекомендовал одобрить на сессии проект постановления «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 11 сентября.

В документе отмечается, что звание «Почётный гражданин Псковской области» за исключительные заслуги перед областью и её жителями, присваивается не более чем одному гражданину в течение календарного года. Среди обязательных критериев – проживание на территории региона не менее 20 лет, такой же минимальный трудовой стаж, а также наличие медали «За заслуги перед Псковской областью» или государственных наград РФ либо СССР.

Представление гражданина к присвоению звания в региональный парламент вносит Общественная палата Псковской области. Поступившие документы рассматривают все комитеты Собрания депутатов. Решение о присвоении звания принимается коллегиально на сессии.

Гражданину, удостоенному этого звания, вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение к нему, а также выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Почётные граждане заносятся в Книгу почётных граждан Псковской области, являются почётными гостями на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным датам Псковской области. Посмертно эта награда вручаться не будет.

Конструкция нагрудного знака будет такой: это серебряная восьмиконечная «звезда», лицевая сторона которой представляет собой золотые лучи, сверху будет располагаться эмалевый синий крест и полный герб с короной и девизом «Потягнем за Отечество». На обороте знака также будет написан девиз. 

Звание «Почетный гражданин Псковской области вводится  по инициативе губернатора Михаила ВедерниковаОн внёс в Псковское областное Собрание соответствующий законопроект о «Наградах Псковской области», который был окончательно принят 25 октября 2018 года.

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