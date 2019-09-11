Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет

19:50, 11 сентября 2019, ПАИ

«Никаких документов и мыслей о закрытии псковского центра «Подросток» не было и нет», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александра Седунов комментируя Псковскому агентству информации сообщения о якобы имеющихся решениях о судьбе образовательного учреждения.

11 сентября в социальных сетях стали массово появляться посты о якобы подписанных документах и об оказываемом на учащихся и педагогов психологическом давлении. Все это делается, по словам авторов, исключительно для ликвидации учреждения. «Ситуация крайне напряженная, и этого напряжения уже не выдерживает ни трудовой коллектив, ни родители, ни дети», - пишут представители облсовпрофа. По словам авторов данных посланий, они намерены просить губернатора «вновь вмешаться в ситуацию».

В администрации области уточнили, что вопрос находится на контроле у главы региона, а информация, распространяемая в социальных сетях, - это еще один прием манипулирования общественным мнением и зарабатывание баллов на громкой теме.

«Сегодня самое главное - организация учебного процесса. Сейчас занятия проводятся в Вечерней школе в Пскове. Мы рассматриваем и другие возможности организации образовательного процесса», - подчеркнул Александр Седунов.

Он уточнил, что состоявшаяся на днях встреча с родителями и педагогами предполагала обмен мнениями. «Мы хотели услышать возникающие вопросы», - добавил глава ведомства. С учетом поднятых тем предпринимаются дальнейшие шаги по стабилизации ситуации.

Между тем облсовпроф требует организовать «комиссию при администрации области с участием представителей профсоюза образования и Псковского облсовпрофа и тщательно следить за исполнением всех данных разоренному "Подростку" обещаний». В комитете по образованию пояснили, что тесно работают по вопросу организации деятельности центра «Подросток» с профсоюзом работников образования, ранее проводились консультации.

«Призываю не верить ложным слухам о закрытии учреждения и не поддаваться психологическому давлению», - добавил Александр Седунов.

Центр «Подросток» появился в новостях после линейки по случаю начала учебного года. Администрация учреждения объявила о закрытии здания на ремонт на ближайшие два года. Таково было решение управления образования администрации Пскова. При этом варианты размещения учащихся и педагогов в тот момент не озвучили. В решение вопроса вмешался глава региона Михаил Ведерников. Были предложены варианты. Сейчас воспитанники центра занимаются в Вечерней школе. Глава ведомства подчеркнул, что это временное решение и вопрос размещения прорабатывается.