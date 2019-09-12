0
10:13
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
22:03
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
20:58
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
19:50
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
18:21
В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер
17:36
Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября
16:25
Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»
Еще новости
Общество

Самолет ВВС Франции провел разведывательный полет около Псковской области

11 сентября самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG провел многочасовой полет в регионе Балтики, возле границы с Россией. Об этом пишет «Интерфакс».

Французы совершили серию полетов вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы, а также Псковской и Ленинградской областей, пролетая над Латвией, Эстонией и Финским заливом. Борт был в небе около 6 часов, вылетев с авиабазы Зокняй в Литве. По данным наблюдателей, полет самолета ВВС Франции данного типа вблизи границ России прошёл впервые за долгое время.

В это же время днем у границ России зафиксировали также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E3-A Sentry AWACS, он вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Он совершил полет возле также возле Ленинградской и Псковской областей.

Ранее сообщалось, что у границ Псковской области был замечен самолет ВВС Великобритании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
12 сентября 2019
Необычные гигантские грибы обнаружили в Псковской области
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
11 сентября 2019
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
11 сентября 2019
В Латвии отказываются от сноса памятника Освободителям Риги
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
11 сентября 2019
Александр Седунов: Никаких документов о закрытии псковского «Подростка» нет
В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер
11 сентября 2019
В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер
Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября
11 сентября 2019
Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября
Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»
11 сентября 2019
Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области
11 сентября 2019
Снизилась цена на свежие овощи в Псковской области

Идет загрузка...