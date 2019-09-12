Самолет ВВС Франции провел разведывательный полет около Псковской области

10:07, 12 сентября 2019, ПАИ

11 сентября самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG провел многочасовой полет в регионе Балтики, возле границы с Россией. Об этом пишет «Интерфакс».

Французы совершили серию полетов вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы, а также Псковской и Ленинградской областей, пролетая над Латвией, Эстонией и Финским заливом. Борт был в небе около 6 часов, вылетев с авиабазы Зокняй в Литве. По данным наблюдателей, полет самолета ВВС Франции данного типа вблизи границ России прошёл впервые за долгое время.

В это же время днем у границ России зафиксировали также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E3-A Sentry AWACS, он вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Он совершил полет возле также возле Ленинградской и Псковской областей.

Ранее сообщалось, что у границ Псковской области был замечен самолет ВВС Великобритании.