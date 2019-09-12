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Общество

Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове

В Пскове пройдут съемки исторического многосерийного фильма «Собор» постановщика Сергея Гинзбурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе группы компаний «КИТ».

«Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюблен в дочь своего барина — Марию. Он ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна не пара ему. «Желания мне дал, а добиться их не разрешаешь!», — ропщет на Бога Иван. Он обращается с мольбой о помощи к священнику — ведь Господь создал людей равными. Но тот вторит поговорке — прими свою долю, смирись. В отчаянии Старшов отрекается от веры. Иван упрям — сбегает из деревни, решив взять судьбу в свои руки. Так начинается извилистый путь главного героя к истинному пониманию любви», - говорится в аннотации к сериалу.

Кроме Пскова, съемки также пройдут в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на Валдае.

Главную роль в многосерийном фильме исполнит Сергей Марин («Крепость Бадабер»). В сериале также сыграют: Светлана Иванова («Крепость Бадабер», «Легенда №17»), Максим Аверин («Склифосовский», «Глухарь»), Александр Балуев («Турецкий Гамбит», «Гибель империи»), Юлия Снигирь («Кровавая барыня», «Великая»), Ян Цапник («Горько!»), Александр Ильин («Интерны», «Легенда о Коловрате»), Юрий Чурсин («Изображая жертву», «Мятеж»).

Премьера «Собора» состоится на Первом канале.

12 сентября в Псковской области был принят закон «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области». Закон предполагает систему рибейтов, инициатором введения которой стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Регион будет компенсировать часть затрат работающим в области съёмочным группам, но по результатам конкурсного отбора и при получении документов, подтверждающих затраты съёмочной группы. При этом компенсация не будет превышать 20% от потраченных на территории региона средств.  

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