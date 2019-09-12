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Культура

В «Михайловском» открывается выставка, посвящённая лейб-гвардии Конному полку

Выставка, рассказывающая об одном из старейших, привилегированных русских воинских формирований — о многократно прославленном в сражениях лейб-гвардии Конном полке, в пятницу, 13 сентября, открывается в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В экспозицию вошли живопись и графика из фондов Новгородского государственного музея-заповедника; все представленные здесь работы выполнены в период с 1853 по 1864 год. Для названия экспозиции выбрали строку из раннего, 1813 года, стихотворения Пушкина «К Наталье», и полностью выставка называется так: «В каске, с длинным палашом…». Лейб-гвардии Конный полк в 50-е—60-е годы XIX века».

На фото: Н.Е. Сверчков. Портрет штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка М.П. Арнольди (1854). Из собрания Новгородского государственного музея-заповедника.

На этом отрезке времени авторы экспозиции остановились не случайно. Именно во второй половине позапрошлого столетия в именитом полку служили сыновья Пушкина — Александр и Григорий, а также Леонид Гартунг — муж старшей дочери поэта Марии. Должность командира полка в 1844—1853 годах занимал Пётр Ланской, второй супруг Натальи Николаевны Пушкиной.

Несомненно, что выставка будет интересна всем, кто интересуется военной историей России, в том числе — старшим школьникам и студентам, которые во множестве приезжают в музей-заповедник именно в сентябре-октябре, в период воспетой Пушкиным золотой осени. Экспозиция развёрнута в выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкина «Михайловское» и будет работать до 28 октября. Вход на выставку свободный.

 

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