Лесные пожары возобновились в Псковской области

10:38, 13 сентября 2019, ПАИ

Лесные пожары возобновились в Псковской области 12 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, это первое возгорание в лесах после долго перерыва.

Пожар на площади 0,26 га зафиксирован в лесном массиве Стругокрасненского района в 3 километрах от деревни Мараморочка.

Всего с начала пожароопасного периода в Псковской области выявлено 196 пожаров в лесах на 429,5 га.

В 2019 году ущерб от лесных пожаров в регионе находится на уровне 17 млн рублей, а площадь погибших лесных насаждений составляет порядка 0,3 тысяч гектара. Эти показатели к 2024 году планируется снизить в 1,5 раза.