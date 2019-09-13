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Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка

Полиция призывает откликнуться всех, кто, начиная с 18:05 12 сентября видел пропавшего в Пскове 12-летнего Александра Смирнова. Он ушёл из школы №12 на улице Труда и домой не вернулся.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с ночи, когда в полицию обратились родители пропавшего, ведётся его поиск. После поступления заявления были подняты по тревоге все подразделения городского УМВД. Полицейские приступили к прочёсыванию местности, осмотру дворов, подвалов, чердаков.

Кроме поисковых мероприятий, отметили в пресс-службе, ведутся оперативно-розыскные: во взаимодействии со школой изучается и опрашивается окружение подростка.

«Несмотря на все усилия, ребёнок пока не найден, информации о его место нахождении нет, поэтому просим всех, кто его видел вчера вечером или сегодня обратиться в полицию по телефону 02», - призвали псковичей в пресс-службе УМВД.

Александр Смирнов был одет в серую рубашку, бордовую жилетку, чёрные брюки и чёрные кроссовки. При себе у него были рюкзак и зелёная сумка со сменной обувью. Его рост – 130 сантиметров, телосложение худощавое.

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