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Экономика

Транзит более 19 тонн польского мяса запретили в Псковской области

Более 19 тонн польского мяса птицы запретили ввозить в Псковскую область из-за нарушения требований технических регламентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия задержана на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. Автомобиль с мясом ехал из Польши, продукция предназначалась предприятию в Республике Казахстан.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра специалисты не обнаружили на упаковках информации на русском языке и государственном языке страны-члена ТС. Также выявлена упаковка без маркировочной этикетки с информацией о наименовании товара, стране происхождения, названии и адресе предприятия-производителя, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.

Оформлена декларация о возврате груза. Товар отправили на сопредельную территорию.

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