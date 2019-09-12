Транзит более 19 тонн польского мяса запретили в Псковской области

12:10, 13 сентября 2019, ПАИ

Более 19 тонн польского мяса птицы запретили ввозить в Псковскую область из-за нарушения требований технических регламентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Партия задержана на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. Автомобиль с мясом ехал из Польши, продукция предназначалась предприятию в Республике Казахстан.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра специалисты не обнаружили на упаковках информации на русском языке и государственном языке страны-члена ТС. Также выявлена упаковка без маркировочной этикетки с информацией о наименовании товара, стране происхождения, названии и адресе предприятия-производителя, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.

Оформлена декларация о возврате груза. Товар отправили на сопредельную территорию.