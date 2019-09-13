В Пскове собирают волонтеров для поиска 12-летнего Саши Смирнова

12:35, 13 сентября 2019, ПАИ

13 сентября в Городском культурном центре Пскова пройдет сбор волнтеров, которые будут привлечены к поискам пропавшего школьника. 12-летний Саша Смирнов ушел после занятий из школы №12 около 18 часов 12 сентября и домой не вернулся. Всю ночь шли его поискии продолжились утром.

На данный момент они не принесли результатов. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в ГКЦ (площадь Победы, дом 1) состоится инструктаж волонтеров, проведут его сотрудники полиции.

О мальчике известно, что в момент выхода из школы он был одет в черные брюки, серую рубашку, бордовую жилетку, черные кроссовки, при себе были рюкзак и сумка со сменной обувью.