В псковском онкодиспансере используют только качественные препараты - и. о. главврача

16:43, 13 сентября 2019, ПАИ

В Псковском областном клиническом онкодиспансере используют только качественные препараты, заявил и. о. главного врача учреждения Сергей Белявский на пресс-конференции 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Белявский рассказал, что закупаются и отечественные, и импортные препараты, которые разрешены к использованию в РФ и доступны на фармацевтическом рынке. «Но и наша фармпромышленность очень конкурентоспособна, отечественные лекарства закупаются, в том числе, нашими коллегами из-за рубежа», - подчеркнул он.

И. о. главврача обратил внимание, что к каждому пациенту применяется персональный подход с персональным лечением. По его словам, ни одного отказа в лечении со стороны диспансера не было.

Сергей Белявский добавил, что долгое время онкодиспансер испытывал проблемы с томографом, в сентябре его удалось запустить, так как один из новых врачей является специалистом по работе с этим аппаратом.