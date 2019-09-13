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Общество

40% пациентов возьмут на себя псковские центры амбулаторной помощи онкобольным

Порядка 40% пациентов возьмут на себя три центра амбулаторной помощи онкобольным, которые планируется открыть в Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции 13 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рогозина пояснила, что в центрах будут назначаться все необходимые амбулаторные исследования, специалисты этих медицинских учреждений будут нацелены на то, чтобы человек как можно быстрее прошел все необходимые исследований.

Зампредседателя комитета отметила, что возможность самозаписи пациентов к онкологу не предусмотрена, поэтому нужен первичный фильтр, чтобы проверить наличие медицинских показаний для обращения в онкодиспансер. Она подчеркнула, что диспансер не должен выполнять функции первого звена, здесь должно уже назначаться точечное лечение.

В Пскове Центр амбулаторной помощи онкобольным будет открыт на базе городской поликлиники №3, в Великих Луках и Острове – на базе межрайонных больниц. Первые два учреждения заработают в 2020 году, третье – в 2021-ом.

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