95,5% лесных пожаров в Псковской области ликвидируют в течение суток

17:57, 13 сентября 2019, ПАИ

95,5% лесных пожаров в Псковской области ликвидируют в течение суток, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области. Так, не более 24 часов потребовалось на тушение 191 возгорания в лесах. Всего с начала 2019 года псковские леса горели 200 раз. Площадь возгорания составила 432,443 га.

На землях государственного лесного фонда зафиксировали 195 пожаров, больше всего – в Себежском, Опочецком, Псковском, Пустошкинском и Великолукском районах. На территории Лужского военного лесничества в Псковской области произошли 5 пожаров. В национальном парке «Себежский» лес не горел.

По предварительным данным, возгорания в лесах насели ущерб в размере 1 млн 384,82 тыс. рублей. Ведется натурная съемка площадей, пройденных лесными пожарами, и расчет ущерба, причиненного ими. Материалы переданы в полицию и пожарный надзор ГУ МЧС России по Псковской области.

На сегодняшний день на территории земель лесного фонда Псковской области наблюдается средний класс пожарной опасности. 13 сентября возник и ликвидирован лесной пожар на территории Стругокрасненского района на 0,26 га.

Для своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесном массиве Псковской области организовано видеонаблюдение с камер, размещенных на вышках операторов сотовой связи. Ведется наземное патрулирование, 12 раз вылетал самолет.