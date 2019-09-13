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Культура

Псков в ожидании «Собора»: Обнародованы первые фотографии со съёмочной площадки сериала

 В интернете появились первые фотографии со съёмок нового сериала для Первого канала «Собор». Снимки на своих страницах в социальных сетях разместили занятые в сериале актёры, а также опубликовал портал kino.mail.ru.

12 сентября съёмочная группа работала в Санкт-Петербурге. В дальнейшем съёмки пройдут в Пскове, Москве, Подмосковье, Ленинградской области и на Валдае.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе группы компаний «КИТ», которая ведёт работу над сериалом, постановщиком картины стал Сергей Гинзбург. В сериале заняты актёры Сергей Марин («Крепость Бадабер»), Светлана Иванова («Крепость Бадабер», «Легенда №17»), Максим Аверин («Склифосовский», «Глухарь»), Александр Балуев («Турецкий Гамбит», «Гибель империи»), Юлия Снигирь («Кровавая барыня», «Великая»), Ян Цапник («Горько!»), Александр Ильин («Интерны», «Легенда о Коловрате»), Юрий Чурсин («Изображая жертву», «Мятеж»).

 По сюжету многосерийного фильма, как рассказали его создатели, «юный крепостной Иван Старшов без памяти влюблен в дочь своего барина — Марию. Он ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна не пара ему. «Желания мне дал, а добиться их не разрешаешь!», — ропщет на Бога Иван. Он обращается с мольбой о помощи к священнику — ведь Господь создал людей равными. Но тот вторит поговорке — прими свою долю, смирись. В отчаянии Старшов отрекается от веры. Иван упрям — сбегает из деревни, решив взять судьбу в свои руки. Так начинается извилистый путь главного героя к истинному пониманию любви».

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