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Общество

Дмитрий Медведев связал сокращение рабочей недели с ситуацией в экономике

Переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», — сказал премьер-министр в ходе встречи с председателем федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что совершенствовать трудовое законодательство необходимо только при сохранении существующих гарантий и без ухудшения положения работника. Он также отметил, что трудовое законодательство должно стать более гибким и учитывать позицию работодателей и работников.

В июне председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что за такой рабочей неделей — будущее.

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