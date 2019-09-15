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Автобус с футболистами из Пскова попал в ДТП

Фото из группы "ВКонтакте" ФК "Псков-747"

15 сентября около 6:00 на трассе недалеко от Великих Лук автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили источник в клубе.

Автобус с возвращавшимися с матча во Владимирской области футболистами псковской команды потерял управление и врезался в отбойник. По одной из версий, водитель уснул за рулём. Никто не пострадал. Сейчас команда находится в Великих Луках и ожидает резервный автобус.

Автобус для поездки на матч клуб нанимал со стороны. Своего транспорта у команды нет.

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