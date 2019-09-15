Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

15:52, 15 сентября 2019, ПАИ

В эфир «Первого канала» вышел ролик-анонс шоу с участием Ксении Собчак. На видео телеведущая лежит в ванной и разговаривает по телефону: «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь».

Источник радиостанции «Говорит Москва» в окружении Собчак рассказал, что она будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». «Да, предложение было. Похоже, она согласилась», — добавил он. При этом представители «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак советуют следить за эфиром.

С 2005 по 2017 год программу «Пусть говорят» вел Андрей Малахов. В 2017 году стало известно, что он переходит на «Россию 1» из-за конфликта, который произошел внутри команды ток-шоу. Новым ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов, у Малахова же на ВГТРК появились шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!».



На федеральных каналах Ксения Собчак перестала появляться с 2012 года. С журналисткой расторгли контракт на реалити-шоу «Топ-модель по-русски» на телеканале «Муз-ТВ». Такое решение сама Собчак объясняла «звонком сверху».

Появление ролика в эфире канала совпало с днём свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пара узаконила отношения в пятицу, 13-го сентября. В ЗАГС они прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».