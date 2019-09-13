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Культура

Режиссёр псковского «Ревизора» о скандале в Екатеринбурге: С точки зрения эстетики всё решено в высшей степени «вегетариански»

Фото: сцена из спектакля "Ревизор" Псковского театра драмы. Фотограф Андрей Кокшаров

Режиссёр псковского «Ревизора» Пётр Шерешевский прокомментировал скандал, разгоревшийся в Екатеринбурге по поводу показа постановки в местном ТЮЗе.

«Я, честно говоря, удивлен, что в Екатеринбурге разгорается скандал по поводу моего «Ревизора». Мы соблюдаем все законы. Понимая, что спектакль ориентирован на взрослого зрителя, ставим маркировку 18+, - написал на своей странице в «Фейсбуке» Пётр Шерешевский. - Для взрослого же зрителя в спектакле не происходит ничего, чем можно было бы возмущаться. То есть, если говорить точнее, спектакль и пытается вызвать в зрителе возмущение тем, как низко может пасть человек из-за страха и карьеризма».

Режиссёр напомнил, что «Ревизор» – это острая социальная сатира. «Мы, стараясь быть верными не букве, но духу и смыслу пьесы Гоголя, обостряем ситуации пьесы. То, что у нас в спектакле Хлестаков насилует Марью Антоновну на глазах ее родителей, с их благословения – эпизод страшный. То, что эта изнасилованная девочка потом наблюдает, как все празднуют ее «помолвку» и строят планы, как «влезть в министры», - эпизод страшный. То, что городничий в финале осознает, что потерял человеческое достоинство, продал собственную дочь и умирает на наших глазах, - это расплата… С точки зрения же эстетической всё решено в высшей степени «вегетариански». Сцена изнасилования абсолютно лишена всякой эротики, происходит на заднем плане, под одеялом. И зрительское внимание в этот момент сосредоточено на реакции родителей, на истерике Городничего. Который собственную вину пытается в этот момент перенести на других…» - пояснил свою точку зрения Пётр Шерешевский.

Он подчеркнул, что родители, которые привели детей на спектакль с маркировкой «18+» несут за это личную ответственность. «Хотя с моей точки зрения,​ ничего страшного с подростком не произойдет, если он увидит страшный спектакль-предостережение. Цели у нас нравственные. Но, повторяю, мы понимаем, что это спектакль для взрослых, и предупреждаем об этом», - подытожил режиссёр.

Премьера спектакля в постановке режиссера Петра Шерешевского состоялась в Псковском академическом театре драмы в сентябре 2018 года. В Пскове «Ревизор» также вызвал неоднозначную реакцию. Один из зрителей даже требовал разъяснений на сайте губернатора, удивляясь, что на экране над сценой показали не только лица актеров или крупные планы происходящего на сцене, но и «пятую точку» главного героя без штанов.

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